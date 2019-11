Investito da un’auto lungo la strada a Caselle in Pittari. Perde la vita anziano del posto

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi a Caselle in Pittari, in località Vellina, nei pressi del centro abitato. A perdere la vita V.S., 79enne del posto, investito da una Passat Volkswagen con a bordo un 40enne, anch’egli di Caselle.

Probabilmente il buio ha impedito al 40enne di accorgersi della presenza lungo la strada dell’anziano, che sembra sia morto sul colpo.

Ad allertare subito i sanitari del 118 dell’ospedale “Immacolata” di Sapri, prontamente giunti sul posto, è stato proprio l’uomo a bordo dell’auto. Il giovane ha messo in atto tutte le procedure per tentare di salvare il 79enne ma non c’è stato nulla da fare.

Sul posto immediato è stato l’arrivo dei Carabinieri della Stazione di Sanza agli ordini del Maresciallo Antonio Fernando Russo per i rilievi del caso.

– Maria Emilia Cobucci –