Investito da un’auto a Sassano. Uomo del posto finisce in ospedale

Paura nel tardo pomeriggio di oggi in località San Rocco a Sassano dove, per cause in corso di accertamento, un uomo del posto è stato investito mentre attraversava la strada da una BMW guidata da un ragazzo, anch’egli del posto.

L’automobilista dopo l’investimento si è subito fermato. Tempestivo l’intervento dei sanitari del 118 che hanno condotto il 55enne ferito presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla dove è stato ricoverato.

Sul posto per effettuare i rilievi del caso i Carabinieri della locale Stazione che dovranno ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

