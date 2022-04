Investita da un’auto in Toscana. Perde la vita 56enne originaria di Corleto Monforte

Dramma a Fornaci di Barga, in provincia di Lucca, dove nel primo pomeriggio di oggi una donna di 56 anni originaria di Corleto Monforte ha perso la vita.

La donna è stata travolta e uccisa da un’auto in transito. L’incidente si è verificato poco prima delle 13:00.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti la signora, un’insegnante che viveva da anni in Toscana, era appena scesa da un pullman di linea e stava per attraversare la carreggiata quando è stata investita da una Lancia Y condotta da un uomo che si è fermato per prestare soccorso.

Sul posto sono subito accorsi i Carabinieri e i sanitari del 118 che hanno solo potuto constatare il decesso della vittima.

La comunità di Corleto Monforte si stringe al dolore dei familiari per la perdita della donna.