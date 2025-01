“Libera dal cancro”.

È l’emozionante annuncio dato dalla giovanissima Asia di Sala Consilina, paziente oncologica la cui storia era giunta a livello nazionale a causa degli insulti giunti tramite social.

Asia, in cura presso l’ospedale Santobono Pausilipon di Napoli per il tumore di Wilms, aveva deciso di socializzare su Instagram, anche per passare un po’ il tempo, ma aveva cominciato a postare ricevendo anche dei messaggi offensivi.

Da qui è cominciata la battaglia anche contro gli haters: la madre, inoltre, ha deciso di rendere pubblici alcuni dei commenti ricevuti per sensibilizzare le persone.

Ieri sera nel corso della puntata de “Le Iene”, in un servizio di Gaetano Pecoraro, la giovanissima salese ha annunciato la fine del suo calvario dopo aver effettuato l’ultimo ciclo di chemioterapia. Accompagnata dal giornalista, ha salutato i piccoli pazienti e rivolto il suo ringraziamento al personale medico.

Una vita all’insegna della spensieratezza è quella che Asia si è augurata di poter condurre da ora in poi.

La sua storia aveva toccato il cuore di tutti, in primis del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che le aveva dedicato frasi di incoraggiamento tramite Instagram.

