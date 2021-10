Installato presso la Ferramenta Eurofer di Padula il primo distributore self service di pellet

Grande novità presso la Ferramenta Eurofer in via Nazionale a Padula Scalo. Infatti è stato installato il primo distributore automatico di pellet.

L’utilissimo servizio self service, attivo 24 ore su 24, è l’unico in Campania. La clientela per usufruire di PelletDrive può scaricare l’App o richiedere la tessera prepagata presso la Ferramenta Eurofer.

Per prelevare i sacchi di pellet si può effettuare il login con lo smartphone e scaricare il QR Code o avvicinare direttamente la card al distributore. La macchina, avvenuto il riconoscimento del cliente, darà l’accesso alla pedana.

Ai microfoni di Ondanews il responsabile della società che gestisce i distributori Angelo Zaccara e l’amministratore di Eurofer Francesca Pagano che hanno spiegato nel dettaglio come usufruire del servizio utile non solo ai cittadini del Vallo di Diano ma anche a quelli della vicina Basilicata. La Ferramenta resta a disposizione della clientela per tutti i chiarimenti necessari.