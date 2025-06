La Gelbison annuncia l’inizio della campagna acquisti per la nuova stagione con l’ingaggio di un profilo di assoluto valore: il centrocampista Gonzalez Perez Sergio Tomas ha firmato un pre-contratto che lo legherà ai colori rossoblù per la stagione sportiva 2025/2026.

Classe 1998, con passaporto spagnolo, Gonzalez è un centrocampista completo, capace di coniugare qualità tecnica e visione di gioco con determinazione e carattere.

Cresciuto nei vivai di Acodetti e Colegios, ha poi proseguito il suo percorso in patria con Novelda, Unión Viera, Villa Santa Brígida e Huracán de Bal.

In Italia ha già mostrato tutto il suo valore vestendo le maglie di ReggioRavagnese, Nola, Alma Juventus Fano e, nell’ultima stagione, della Vigor Senigallia, totalizzando circa 100 presenze in Serie D. Proprio a Senigallia è stato reinventato nel ruolo di play davanti alla difesa, diventando punto di riferimento del centrocampo con 8 gol e 4 assist in stagione.

Le sue prestazioni in riva all’Adriatico non sono passate inosservate: diversi club di vertice della categoria hanno già puntato gli occhi su di lui, ma sarà la Gelbison a godere delle sue giocate nel prossimo campionato.

Un innesto importante, che testimonia la volontà della società di costruire una squadra ambiziosa e competitiva.

“Benvenuto Sergio, pronti a scrivere insieme una nuova pagina di passione rossoblù!“ fa sapere entusiasta la Gelbison.