Da questa mattina il dottor Walter Longanella ha rassegnato le dimissioni volontarie con effetto immediato sia dall’incarico di Direttore medico di Presidio sia da Dirigente medico dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.

La decisione è arrivata al termine di un’indagine interna disposta dal nuovo Direttore generale del “Ruggi” Giuseppe Verdoliva, avviata l’11 agosto, subito dopo il suo insediamento, volta a verificare la piena compatibilità di Longanella con le disposizioni normative e contrattuali vigenti. Si tratta del primo provvedimento avviato da Verdoliva dal suo insediamento.

L’indagine si è conclusa il 29 agosto ed è stata trasmessa al Consiglio di Disciplina che nella seduta di ieri ha giudicato nullo il rapporto di lavoro instaurato con Longanella, definendolo “tamquam non esset” (come se non esistesse).

Dunque, la Direzione Generale ha inviato gli atti all’Ufficio personale per accogliere formalmente le dimissioni e indicare come ruolo pro tempore di responsabile della Direzione medica di presidio degli ospedali “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno e “Costa d’Amalfi” di Castiglione di Ravello la dottoressa Antonella Maisto, responsabile U.O.S.D. Formazione Polo Universitario e Polo Didattico.