Incidente sul lavoro questa mattina sul Raccordo autostradale Sicignano-Potenza.

Per cause da accertare, un operaio è rimasto ferito in un cantiere sotto un viadotto dove stava effettuando dei lavori. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e, dopo le prime cure, il malcapitato è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale “San Carlo” d Potenza.

Sul posto presenti i Carabinieri e la Polizia Stradale di Potenza coordinata dal Centro Operativo di Sala Consilina.