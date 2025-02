Incidente stradale questa sera lungo la Fondo Valle SS 598, nei pressi di Atena Lucana.

Per cause in corso d’accertamento, un uomo di Brienza alla guida di un‘Alfa Romeo Stelvio ha perso il controllo dell’auto che si è schiantata rovinosamente.

Il conducente è rimasto ferito ed è stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri per effettuare i rilievi e capire la dinamica.

Presente il soccorso D’Amelio per la rimozione del veicolo.