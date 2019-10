Incidente stradale lungo la Nazionale ad Atena Lucana. Ferita una donna di Caggiano

Un incidente stradale si è verificato questa mattina ad Atena Lucana Scalo lungo la Strada Statale 19 che conduce a Polla, in Contrada Fuorchi.

L’impatto si è verificato tra una Opel Zafira guidata da una 42enne di Caggiano ed una Peugeot con al volante un 37enne di Atena Lucana. La donna dopo lo scontro ha riportato lievi ferite e per lei si è reso necessario l’intervento sul posto dei sanitari del 118 che l’hanno condotta all’ospedale “Luigi Curto” di Polla per le cure del caso. Cure dei sanitari anche per il conducente dell’altra auto. Le loro condizioni, fortunatamente, non desterebbero particolare preoccupazione.

Intervenuti per ricostruire la dinamica dell’incidente i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

– Chiara Di Miele –