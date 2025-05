Incidente stradale in serata ad Eboli all’incrocio tra via Padre Pio e via Gonzaga.

Una moto e un’auto si sono scontrate per cause da accertare.

Il motociclista è stato sbalzato sull’asfalto. L’impatto violento al suolo gli ha provocato gravi ferite.

I sanitari del 118 lo hanno condotto in ospedale per le cure necessarie.

Sul posto per ricostruire la dinamica gli agenti della Polizia Municipale.