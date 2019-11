Incidente stradale a Sant’Arsenio. Auto perde il controllo lungo la S.P.532 e finisce in una scarpata

Paura questo pomeriggio per un uomo salernitano coinvolto in un incidente stradale avvenuto a Sant’Arsenio lungo la Strada Provinciale 352 in località Fosso del Mulino.

La Bmw guidata dall’uomo è andata a finire, per cause in corso di accertamento, in una scarpata sottostante la trafficata arteria stradale dopo essere sbandata.

L’auto ha subito notevoli danni mentre, fortunatamente, l’uomo se l’è cavata con qualche graffio.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Sant’Arsenio che hanno prestato assistenza al malcapitato. Il veicolo è stato recuperato dal Soccorso Stradale Menafra Multiservice di Sala Consilina.

– Chiara Di Miele –