Incidente stradale a Fonti di Sala Consilina. Auto finisce in un fossato, ferite due persone

Un incidente si è verificato questo pomeriggio in via Nazionale in località Fonti a Sala Consilina, dove, per cause in corso di accertamento, una ragazza di Arenabianca di Montesano ha perso il controllo della sua auto, una Lancia Y, finendo ai bordi della strada, in un fossato.

Immediati sono stati i soccorsi dei sanitari del 118 che hanno trasportato la giovane e l’altro passeggero, un ragazzo di Sala Consilina, all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Le loro condizioni, tuttavia, non sembrerebbero destare particolari preoccupazioni.

Intervenuti sul posto i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina e il Soccorso Stradale Menafra Multiservice che ha rimosso l’auto dal fossato.

– Justine Biancamano –