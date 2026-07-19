Paura questa mattina a Perdifumo per un 48enne rimasto gravemente ferito mentre effettuava alcuni lavori nei campi.

L’uomo si sarebbe tagliato vicino ad un piede con la lama di un tagliaerba che si è staccata mentre faceva pulizie.

Sul posto sono giunti i sanitari del Soccorso Valcalore che hanno stabilizzato il 48enne e richiesto l’intervento di un’eliambulanza a causa della gravità delle ferite riportate.

Il ferito è stato quindi trasportato d’urgenza all’ospedale “Ruggi” di Salerno per le cure necessarie.

Toccherà ai Carabinieri chiarire la dinamica di quanto accaduto.