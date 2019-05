Incidente lungo l’A2 a Sicignano. Uomo di Polla sbanda con l’auto e si schianta in galleria

Un incidente si è verificato nella tarda mattinata lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo al km 51 all’interno di una galleria nei pressi dello svincolo di Sicignano degli Alburni.

Per cause in corso di accertamento un uomo di Polla, alla guida della sua Audi, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro la parete della galleria. Fortunatamente il conducente è rimasto illeso nonostante il violento impatto.

Sul posto per i rilievi del caso gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Eboli e Sala Consilina, coordinati dal Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina agli ordini del Vice Questore, dottor Francesco Minniti.

Presenti anche i Vigili del Fuoco e il personale dell’Anas per il ripristino del tratto di strada interessato dall’incidente.

– Chiara Di Miele –