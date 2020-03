Incidente in A2 tra Sala Consilina e Padula. Furgone contro guardrail, ferito 30enne siciliano

Incidente lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo al km 102 in direzione Sud, tra Sala Consilina e Padula.

Per cause in corso di accertamento un furgone adibito al trasporto carni è finito contro un guardrail.

Nell’impatto è rimasto lievemente ferito il conducente, un 30enne siciliano che è stato trasportato presso l’ospedale “Curto” di Polla.

Fortunatamente le sue condizioni non sembrerebbero destare particolare preoccupazione.

Sul posto è intervenuta una squadra del personale dell’Anas per ripristinare il tratto di autostrada interessato dallo scontro.

La viabilità, inoltre, ha subìto dei rallentamenti.

Il mezzo è stato rimosso dal Soccorso Stradale ACI Global D’Amelio di Atena Lucana.

– Claudia Monaco –