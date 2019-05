Incidente in A2 a Campagna. Scontro tra un’auto e un camion

Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo al km 44+300 in direzione Nord nei pressi dello svincolo di Campagna.

Per cause in corso di accertamento una Renault Clio e un autocarro si sono scontrati. Fortunatamente i conducenti sono rimasti illesi nonostante l’impatto.

Sul posto sono intervenuti per i rilievi del caso gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Eboli coordinati dal Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina diretto dal Vice Questore, dottor Francesco Minniti.

Presente anche il personale dell‘Anas per ripristinare il tratto di carreggiata interessato dallo scontro. Il traffico non ha subito rallentamenti e i veicoli sono stati prontamente rimossi.

– Chiara Di Miele –