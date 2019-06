Incidente a Sassano. Perde il controllo dell’auto, sbanda e abbatte un palo dell’illuminazione

Un incidente stradale si è verificato questa sera a Silla di Sassano.

Un ragazzo di Praia a Mare alla guida della sua Audi A3, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo sbandando, finendo contro un palo della pubblica illuminazione e abbattendolo al suolo.

L’auto ha terminato la sua corsa all’interno di una stazione di rifornimento di carburanti. Fortunatamente è riuscito ad uscire illeso dall’abitacolo.

Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione.

Presenti anche i sanitari del 118 per le prime cure del caso.

L’auto è stata recuperata dal soccorso stradale Menafra Multiservice di Sala Consilina.

– Chiara Di Miele –