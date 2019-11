Incendio in un’abitazione a Trentinara. Perde la vita un’anziana, gravemente ferito il marito

Tragedia questa mattina a Trentinara. Un’anziana donna ha perso la vita in un incendio che si è sviluppato in un’abitazione in via Europa, intorno alle 8. È rimasto invece ferito suo marito.

Dalle prime ricostruzioni pare che il rogo sia divampato da una stufa a legna.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli e i Carabinieri della locale Stazione. Nonostante gli sforzi, per la donna non c’è stato nulla da fare a causa delle ustioni.

Il marito è stato trasferito presso l’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia, in gravissime condizioni, con ustioni su gran parte del corpo.

