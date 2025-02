L’intervento rapido e professionale dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina ha consentito questa mattina di evitare il peggio all’interno di un panificio di Teggiano dove si è verificato un incendio.

Fumo e fiamme sembrerebbe abbiano avuto origine a causa di un problema nell’impianto di aspirazione del forno utilizzato per la produzione del pane.

I titolari hanno subito allertato i caschi rossi della caserma valdianese che, giunti sul posto, hanno domato il rogo e lavorato non poco per mettere in sicurezza l’attività commerciale.

Grazie al repentino intervento dei Vigili del Fuoco di Sala Consilina le fiamme non hanno coinvolto altri ambienti della struttura e i danni fortunatamente sono stati limitati.