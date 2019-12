Incendio in un fienile a Polla. Distrutte centinaia di rotoballe

Un incendio è divampato questa sera a Polla ai danni di un fienile in località Visciglito, nei pressi del cimitero.

Per cause in corso di accertamento il rogo di vaste dimensioni ha mandato in fumo circa 400 rotoballe di fieno.

Sul posto a domare le fiamme è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina agli ordini del caposquadra Ernesto Bruno. Duro il lavoro dei caschi rossi per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

Sul luogo, per ricostruire la dinamica dell’accaduto, i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, guidati dal Capitano Davide Acquaviva.

– Chiara Di Miele –