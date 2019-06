Incendio in un casolare a Padula. I Vigili del Fuoco evitano il peggio

Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi a Padula Scalo lungo via Nazionale.

Per cause in corso di accertamento le fiamme hanno preso di mira un piccolo casolare adibito a deposito.

All’interno il rogo ha mandato in fumo alcuni piccoli elettrodomestici e degli attrezzi. Repentino l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina guidati dal caposquadra Bruno Mangieri.

I caschi rossi hanno dovuto lavorare non poco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’immobile.

– Chiara Di Miele –