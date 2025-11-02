Un incendio si è sviluppato nella tarda mattinata in un appartamento nel Parco delle Magnolie a Battipaglia. Le fiamme sarebbero scaturite da un corto circuito del forno.

A causa del fumo una 82enne è rimasta intossicata ed è stata soccorsa dai sanitari del VOPI intervenuti con l’ambulanza che ha trasportato l’anziana in ospedale.

Il rogo è stato domato dai Vigili del Fuoco i quali hanno provveduto a mettere in sicurezza la palazzina.

Presenti sul posto gli agenti della Polizia di Stato.