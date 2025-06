Incendio oggi pomeriggio in un’abitazione a Paestum in località Gromola.

I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Agropoli, supportati da un’autobotte del Distaccamento di Eboli, sono intervenuti per domare le fiamme all’interno della casa il cui primo piano è andato distrutto.

I residenti sono stati fatti evacuare temporaneamente vista la priorità dei caschi rossi di spegnere il fuoco per la presenza di solai in legno.

Non si sono registrati feriti mentre le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.

Potrebbe essere partito da un forno elettrico presente al primo piano.