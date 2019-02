Inaugurato a Sant’Arsenio il nuovo studio di registrazione “F&M Records”

È stato inaugurato ieri pomeriggio a Sant’Arsenio lo studio di registrazione “F&M Records” dell’’associazione “I Due Volti della Luna” che si occupa di promuovere attività musicali nel Vallo di Diano.

“È una proposta importante per chi vuole entrare nel mondo della musica- ha spiegato il presidente dell’associazione Gerardo Costa– una realtà unica nel Vallo di Diano che vedrà la collaborazione di compositori e discografici provenienti da varie zona d’Italia. Prima, per poter registrare un brano o un componimento musicale, gli artisti del territorio erano costretti ad andare a Roma o addirittura a Milano per trovare una realtà come questa che proponiamo”.

Al taglio del nastro hanno assistito ospiti d’eccezione, come il cantante Aleandro Baldi, l’autore e compositore Luca Bechelli, il paroliere e autore Rai Fabrizio Berlincioni, il musicista degli “Homo Sapiens” Maurizio Nuti e Gianluca Rando, chitarrista e compositore Rai.

“Questo studio è un investimento coraggioso e può essere una buona opportunità per i giovani– ha dichiarato Aleandro Baldi- ma anche un’occasione di crescita per il territorio con un’apertura verso realtà diverse”.

Gli ospiti si sono esibiti subito dopo presso il Teatro Comunale “G.Amabile” in uno spettacolo che ha proposto anche varie esibizioni di giovani artisti dell’associazione “I Due Volti della Luna”.

“Bisogna sempre incoraggiare iniziative di questo tipo– ha concluso Gianluca Rando- la musica può essere un collante per la società e un motivo di riscatto per tanti giovani che vivono realtà ristrette”.

– Justine Biancamano –