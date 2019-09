Inaugurato a San Giovanni a Piro lo Stadio “Cav. Paradiso” alla presenza del calciatore Antonio Careca

È stato inaugurato ieri pomeriggio a San Giovanni a Piro il nuovo Stadio Comunale dedicato alla memoria del Cavaliere Domenico Paradiso, già presidente della Sangiovannese calcio e uomo molto impegnato nello sport locale.

Un momento molto atteso dall’intera comunità non solo per la bellezza del nuovo impianto sportivo ma anche per la presenza dell‘ex calciatore brasiliano Antonio Careca, considerato uno degli attaccanti più forti della sua generazione.

Ed è stato proprio Careca ad affiancare il Sindaco Ferdinando Palazzo insieme al parroco don Pietro Scapolatempo durante il taglio del nastro che l’ex campione brasiliano ha poi autografato in ricordo di una giornata che rimarrà nella storia del Comune.

“Questa è la quarta opera pubblica che abbiamo inaugurato durante questa stagione estiva – ha dichiarato Palazzo – e per un momento così importante abbiamo avuto l’onore di avere tra noi l’ambasciatore dello Sport per eccellenza Antonio Careca al quale rivolgo un ringraziamento particolare”.

Poi il Sindaco ha continuato i ringraziamenti omaggiando con una targa i rappresentanti del Coni Enzo Colarusso e Nicola Cogliandro, il Presidente della Sezione Arbitri di Sapri Franco Tulimieri, il delegato della FIGC Golfo di Policastro Luigi Canonico, la famiglia Paradiso e infine Antonio Careca.

“Conosco il Comune di San Giovanni a Piro da molti anni – ha dichiarato Careca – e sono onorato di ricevere oggi questa targa dalle mani di un grande Sindaco”.

L’incontro si è concluso con una partita di calcio che ha visto per la prima volta il campione brasiliano calcare il nuovo campo di San Giovanni a Piro.

– Maria Emilia Cobucci –