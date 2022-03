“Con la Dia in Basilicata la terra lucana potrà dotarsi di un fondamentale presidio di legalità e di sicurezza a tutela della collettività e del sano tessuto imprenditoriale”.

Lo afferma il capogruppo in Consiglio regionale di Fratelli d’Italia Tommaso Coviello.

“Questo delicato momento storico – prosegue Coviello – richiede grande attenzione ed un costante monitoraggio. Con il Pnrr e il relativo flusso di denaro e i numerosi cantieri in procinto di essere avviati, le organizzazioni criminali, come dichiarato a più riprese dal procuratore Gratteri, ‘stanno ragionando su come appropriarsi di parte dei fondi e come potersi sedere al tavolo apparecchiato’. Pertanto in questo scenario la Basilicata, storicamente afflitta dalle contaminazioni dei territori vicini e come emerso dalle più recenti inchieste da clan autoctoni, violenti e bene organizzati in determinate zone di entrambe le province, potrà contare da oggi su una struttura altamente formata sul reato associativo e in stretto contatto con le agenzie investigative europee per i fenomeni transnazionali”.

Per Coviello “certamente l’esigenza di istituire una sezione della Dia a Potenza parte da lontano ma è doveroso un ringraziamento al procuratore Curcio per lo sforzo profuso e per aver fatto proprio il bisogno di maggior legalità, colmando sino ad oggi, con un intenso e attento lavoro, una carenza di uomini, mezzi e strumenti per complesse indagini e operazioni. Oggi per la Basilicata è un giorno storico, arricchito da un lieto ‘compleanno’: la Dia festeggia quest’anno trent’anni di attività sul territorio nazionale, trent’anni di storia e di passione delle donne e degli uomini della Dia nell’azione di lotta alle mafie”.

