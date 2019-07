In trasferta a Camerota per spacciare hashish e cocaina. Denunciati tre giovani avellinesi

I Carabinieri della Compagnia di Sapri, agli ordini del Luogotenente Carica Speciale Giuseppe Lo Sciuto, in stretta collaborazione con la Stazione di Marina di Camerota retta dal Maresciallo Capo Francesco Carelli, durante un servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dell’uso e dello spaccio di droga, hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio tre giovani dell’Avellinese in possesso di un ingente quantitativo di droga trovata a bordo dell’auto sulla quale viaggiavano.

Durante la perquisizione veicolare sono stati trovati e sequestrati 5 grammi di cocaina, 24,4 grammi di hashish e banconote da 50 e 20 euro, provento dello spaccio.

La droga era suddivisa in dosi per la vendita al dettaglio e nascosta in più punti dell’auto perquisita minuziosamente dai militari del Comando di Marina di Camerota.

L’Autorità Giudiziaria di Vallo della Lucania è stata informata del fatto.

– Chiara Di Miele –