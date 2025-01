“Job Day: la domanda incontra l’offerta. Un’occasione per il tuo futuro professionale” è il titolo dell’incontro che questa mattina si è tenuto a Sala Consilina nel Centro Sociale “Pino Paladino” organizzato dal locale Centro per l’Impiego con il patrocinio della Regione, del Comune e di Sviluppo Lavoro Italia. In apertura i saluti di Giovanni Ritorto, Responsabile del Centro per l’Impiego di Sala Consilina, e dell’assessore comunale Amedeo De Maio.

A seguire una serie di interventi, moderati da Nicoletta Serra del Centro per l’Impiego di Vallo della Lucania, tra cui quello di Vito Paladino, funzionario del locale Centro per l’Impiego, del presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro Giovanni Borgia, del presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Sala Consilina Nunzio Ritorto, della delegata di Confindustria per il Vallo di Diano Annamaria Curcio, di Maria Antonietta Aquino, presidente di Confesercenti Vallo di Diano, di Antonio Santoro, dirigente Hub Invitalia Salerno, del vicepresidente della Camera di Commercio di Salerno Giuseppe Gallo, del Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico, dei consiglieri regionali Tommaso Pellegrino e Corrado Matera.

“Stiamo sperimentando il ritorno di tanti giovani e quello che noi abbiamo definito ‘progetto Ulisse’ può essere replicato con tanti imprenditori che hanno la necessità di assumere giovani forze. Come Banca siamo al fianco degli imprenditori per sostenere i loro progetti di sviluppo, ma anche delle persone per metterle in contatto con le aziende” ha affermato il Direttore della Banca Monte Pruno Cono Federico.

“Questa iniziativa è lodevole perché porta vantaggi sia alle imprese del territorio sia a chi cerca un lavoro qui. Noi commercialisti conosciamo le difficoltà delle imprese nel ricercare le necessarie figure professionali – ha aggiunto Nunzio Ritorto -. Spesso riceviamo segnalazioni di aziende che cercano addetti alla contabilità, ma non riusciamo spesso a dare le risposte. Mi auguro quindi che questa iniziativa venga replicata con regolarità, affinchè giovani e imprese si incontrino“.

La mente del Job Day odierno è quella di Annamaria Curcio, che con tenacia ha messo in piedi l’iniziativa trovando il sostegno delle Istituzioni: “Creare qualcosa di pratico è l’unica cosa utile e per questo ho pensato di fare incontrare fisicamente la domanda con l’offerta nel mio territorio, perché Cristo non si è fermato a Eboli ma va anche oltre. Il Vallo di Diano esiste, ma il suo spessore economico non è molto conosciuto. Manca la sicurezza territoriale: è sufficiente un rafforzamento dell’ordine pubblico, soprattutto notturno, perché dà la sicurezza a chi lavora affinché non vada via“. A farle eco Maria Antonietta Aquino: “Queste iniziative fanno capire che sviluppo e crescita per il Vallo di Diano e per il sud della provincia di Salerno ci possono essere“.

“Finalmente si parla di sinergia pubblico/privato che inizia a diventare una realtà concreta. Il lavoro diventa concreta opportunità solo se parliamo di competenza, che nasce da un modello formativo efficace. In passato la nostra è stata la Regione che ha speso più soldi in formazione, ma senza formare davvero. Il nuovo modello formativo deve partire da esigenze reali dei territori” ha concluso il consigliere Pellegrino.

Nel corso della mattinata tanti i colloqui di lavoro con le aziende: ad attendere in fila tantissime persone provenienti da tutti i comuni del Vallo di Diano, segno che nel territorio è ancora molto alta la domanda di lavoro. Oltre 30 le posizioni lavorative aperte messe in campo dalle aziende presenti a somministrare i colloqui. Inoltre diversi sono stati i workshop interattivi rivolti alla scuola e alle imprese.