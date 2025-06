Una svolta fondamentale per la sanità regionale: il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato all’unanimità l‘estensione della validità delle graduatorie dei concorsi sanitari per infermieri e professioni correlate fino al 31 dicembre.

Un provvedimento che rafforza il Servizio Sanitario Regionale e garantisce maggiore stabilità ai professionisti del settore. Questo importante risultato è frutto di un lavoro costante e determinato da parte di FIALS Basilicata, che ha sempre sostenuto la necessità di azioni concrete per garantire continuità e qualità ai servizi sanitari regionali.

Questa proroga, frutto di un dialogo costruttivo e di una richiesta formale avanzata da FIALS Basilicata, garantirà continuità occupazionale, permettendo alle Aziende Sanitarie di attingere da graduatorie già esistenti e di valorizzare professionalità qualificate senza dover attendere nuovi bandi di concorso.

“Questa proroga è il segnale di una politica regionale attenta alle esigenze del sistema sanitario e ai diritti dei lavoratori” ha dichiarato la segretaria regionale FIALS Basilicata Luciana Bellitti.

FIALS Basilicata ringrazia il Consiglio regionale per aver accolto con sensibilità e lungimiranza la richiesta di proroga e invita tutte le istituzioni e le Aziende Sanitarie a garantire il pieno utilizzo delle graduatorie per una sanità più forte e sicura per tutti i cittadini: “Rimaniamo al fianco dei professionisti della salute e continuerà a lavorare per garantire stabilità, diritti e qualità nei servizi sanitari della regione“.