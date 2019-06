In auto con eroina e cocaina pronte per essere spacciate. Arrestato 50enne a Battipaglia

Personale della Squadra Investigativa del Commissariato di Polizia di Battipaglia ha arrestato un 50enne responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli agenti hanno controllato l’auto dell’uomo, identificato poi come F.M., che alla loro vista è apparso da subito agitato insospettendo, non poco, i poliziotti. In effetti, a seguito della perquisizione, il 50enne, pregiudicato, è stato trovato in possesso di 6 confezioni di eroina e 5 di cocaina, tutto racchiuso in involucri di cellophane pronti per essere ceduti a tossicodipendenti.

F.M., come disposto dal P.M. di turno presso la locale Procura della Repubblica, è stato così sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del rito direttissimo.

– Paola Federico –