Impresa Sicura rimborsa gli acquisti dei dispositivi di protezione – a cura dello Studio Viglione Libretti

Impresa Sicura è l’intervento previsto dal decreto Cura Italia che punta a sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, di qualunque dimensione e operanti sul territorio nazionale.

È possibile richiedere il rimborso delle spese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, sostenute tra il 17 marzo e la data di invio della domanda. Il rimborso è concesso fino al 100% delle spese ammissibili e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile. L’importo massimo rimborsabile è di 500 euro per ciascun addetto dell’impresa a cui sono destinati i DPI e fino a un massimo di 150mila euro per impresa (l’importo minimo rimborsabile è pari a 500 euro).

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese pagate con piena tracciabilità (bonifico bancario, assegno bancario):

mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;

guanti in lattice, in vinile e in nitrile;

in lattice, in vinile e in nitrile; dispositivi per protezione oculare;

indumenti di protezione, quali tute e/o camici;

calzari e/o sovrascarpe ;

; cuffie e/o copricapi;

dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;

detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

Le domande di rimborso devono essere presentate in modalità telematica, secondo una sequenza temporale articolata in tre fasi:

Prenotazione del rimborso, a partire dalle ore 9.00 del giorno 11 maggio al 18 maggio

Pubblicazione dell’elenco delle prenotazioni, Invitalia pubblicherà l’elenco di tutte le imprese che hanno inoltrato la prenotazione, in ordine cronologico

Presentazione della domanda di rimborso. Le imprese ammesse potranno compilare la domanda di rimborso dalle ore 10.00 del 26 maggio alle ore 17.00 dell’11 giugno

