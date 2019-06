La Guardia di Finanza di Salerno, su disposizione della Procura di Salerno, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni, per 1,5 milioni di euro, emesso dal GIP nei confronti di L.A., imprenditore di Albanella, per il reato di “omessa presentazione della dichiarazione”.

Le attività investigative, svolte dalle Fiamme Gialle di Eboli, sono scaturite da una verifica fiscale condotta nei confronti di un’impresa operante nel settore del commercio all’ingrosso di cuoio e pelli ed hanno portato a rilevare l’omessa presentazione delle dichiarazioni previste ai fini delle Imposte Dirette e dell’I.V.A.

In particolare è stato accertato che il titolare dell’attività commerciale ha omesso di versare, negli ultimi 5 anni, Imposte Dirette per oltre 800mila euro e l’I.V.A. per più di 700mila euro.

Al termine dell’intervento sono stati sequestrati fabbricati e terreni, nonché disponibilità finanziarie per un valore complessivo di quasi 300mila euro.

– Paola Federico –