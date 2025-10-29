Intervento all’avanguardia presso il reparto di Cardiologia dell’ospedale di Polla.

Sotto la direzione del Primario Silvio Saponara, infatti, il team di medici composto da Guido Rodolfo Citro, Angelo Carbone e Domenico Galderisi, in collaborazione con tutto il personale medico e paramedico del reparto, ha eseguito un importante intervento su un paziente di 80 anni, dializzato, sul quale è stato impiantato un device per elettrostimolazione per via femorale.

Il paziente, attualmente ricoverato presso il reparto, ha risposto benissimo alle cure dei sanitari e già nei prossimi giorni potrà fare ritorno presso la sua abitazione. E’ la prima volta che un pacemaker senza fili viene impiantato su un paziente presso l’ospedale di Polla, dove da due anni è presente una unità di elettrostimolazione.

“Si tratta di un intervento che è considerato di routine presso i grandi centri ospedalieri – riferisce il dottor Guido Rodolfo Citro – ma da noi, considerata la carenza di organico, essere riusciti ad adottare questa pratica rappresenta una grande opportunità per i pazienti del nostro territorio. Grazie all’impegno di un team qualificato e strapieno di grande volontà e grazie al supporto del nostro Primario, anche presso l’ospedale di Polla, dove vengono già effettuati la risincronizzazione cardiaca, impianti di defibrillatori sottocutanei e stimolazione fisiologica della branca sinistra, siamo in grado di diversificare l’offerta terapeutica senza più ricorrere, molte volte, a trasferimenti pressi i centri Hub, con aggravio di costi e disagi enormi per i pazienti”.

Destinatari di pacemaker senza fili sono persone fragili ad alto rischio infettivo. Il centro di elettrostimolazione, istituito presso il reparto di Cardiologia di Polla nel settembre del 2022, ha eseguito, fino ad oggi, oltre 350 impianti definitivi e la novità importante è che dal prossimo mese di novembre per 4 volte al mese, ogni mercoledì, vengono eseguiti i controlli dei dispositivi impiantabili.