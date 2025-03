Il Comitato per la Difesa del Fiume Noce e i sindaci dei Comuni di Lagonegro, Lauria, Rivello, Nemoli, Trecchina, Maratea, Tortora, Praia a Mare e Aieta hanno formalmente richiesto alle istituzioni competenti una nuova Valutazione d’Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) per l’impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non di San Sago, nel Comune di Tortora, in provincia di Cosenza.

La valutazione attualmente in vigore risale a quattro anni fa, ma l’impianto non è mai entrato in funzione.

Nel frattempo, come fa sapere il Comitato, il contesto ambientale è profondamente mutato: “Siamo alle battute finali per l’istituzione dell’Area Marina Protetta Costa di Maratea, sono aumentate le nidificazioni della tartaruga Caretta caretta e si sono registrati avvistamenti della Foca Monaca nel Golfo di Policastro. Segnali chiari che evidenziano la fragilità e il valore dell’ecosistema locale, che necessita di tutele adeguate“.

I sindaci e il Comitato chiedono alla Regione Basilicata e agli enti preposti di “rivalutare l’impatto dell’impianto alla luce delle nuove condizioni ambientali e di intervenire tempestivamente per garantire la salvaguardia del territorio”.

“La tutela della biodiversità è una priorità e non possiamo permetterci di compromettere un ecosistema così prezioso”, dichiarano i promotori dell’iniziativa.