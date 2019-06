Il Vice Questore Aggiunto Rossana Trimarco è il nuovo Dirigente della Polizia Stradale di Potenza

Nuovo avvicendamento all’interno della Questura di Potenza. Dopo l’arrivo ad aprile del nuovo capo della Squadra Mobile, Donato Marano, si è insediata in questi giorni il Vice Questore Aggiunto Rossana Trimarco, designata come nuovo Comandante della Sezione della Polizia Stradale di Potenza.

Trimarco, Primo Dirigente, prende il posto del Comandante Francesco Cipriano, che è stato assegnato alla Sezione Polizia Stradale di Ancona. Il nuovo Comandante della Polstrada arriva da Salerno, dove in Questura ha lavorato molti anni ricoprendo diversi ruoli. In ultimo ha assunto l’incarico di Dirigente dell’Ufficio del Personale, mentre in precedenza quello di Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Dal 2011 al 2014, sempre presso la Questura di Salerno, Trimarco ha diretto gli agenti della Sezione Volanti, portando a termine anche importanti operazioni in città. Continuerà l’importante lavoro messo in campo in questi anni dai suoi predecessori, in particolare sulle principali arterie del Potentino, le più trafficate e dove si verificano numerosi incendi, come la Potenza-Melfi e il Raccordo autostradale Sicignano-Potenza.

Per il Primo Dirigente Francesco Cipriano si tratta di un trasferimento dopo quattro anni alla Questura di Potenza. Era infatti arrivato nel 2015, dopo sei anni alla guida della Polizia Stradale di Latina. Sia Cipriano che Trimarco hanno già assunto i nuovi rispettivi incarichi a Potenza e Ancona.

– Claudio Buono –