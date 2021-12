Il Sottosegretario Moles a Potenza per il richiamo del vaccino anti Covid. “Bisogna credere nella scienza”

“Noi come dipartimento per l’Editoria continuiamo nella campagna di sensibilizzazione. La nuova parte della campagna sarà dedicata a lanciare il messaggio di avere fiducia nella scienza, di chiedere informazione ai pediatri perché il vaccino è utilissimo anche per i nostri e i vostri figli, serve senso di responsabilità”.

Così Giuseppe Moles, Sottosegretario all’Editoria e Commissario di Forza Italia in Basilicata, che stamane si è recato al punto vaccinale “Tenda del Qatar” di Potenza per ricevere la dose di richiamo del vaccino contro il Covid-19.

“Credo che ognuno di noi debba testimoniare la propria scelta di vaccinarsi perché è questa la via da percorre per mettere il Covid nell’angolo, tutelare la propria salute, diritto garantito dalla Costituzione, e quella della collettività. L’Italia – afferma il Sottosegretario Moles – è sulla strada giusta ma occorre continuare ad informare e rassicurare gli indecisi, gli scettici, i timorosi, così come stiamo facendo con la campagna di sensibilizzazione del Governo e del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria”.