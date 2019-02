Il sito web del Comune di Camerota si rifà il look. E’ online il nuovo portale istituzionale

“Una delle nostre priorità è affermare con forza il principio di trasparenza in tutto ciò che facciamo. L’abbiamo fatto anche col sito istituzionale dell’Ente, garantendo l’accessibilità totale alle informazioni che riguardano l’organizzazione e l’attività dell’Amministrazione. Oggi, quindi, festeggiamo un altro obiettivo raggiunto: favorire il controllo diffuso da parte dei cittadini sull’operato delle istituzioni e sull’utilizzo delle risorse pubbliche“. Così il vicesindaco di Camerota, Francesco Calicchio, all’indomani della pubblicazione del nuovo sito istituzionale del Comune.

È infatti online il nuovo portale web realizzato in adeguamento alle “Linee guida di design per i servizi web della PA” suggerite da AgID, l’Agenzia per l’Italia Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La nuova piattaforma è conforme ai contenuti minimi definiti dal Decreto Legislativo n.33 del 2013 (trasparenza amministrativa) e successive modifiche. Il nuovo portale è responsive, quindi fruibile in maniera ottimale anche da strumenti diversi dallo schermo del computer, quali ad esempio i tablet e gli smartphone, ed è stato progettato e realizzato rispettando i requisiti tecnici di accessibilità previsti dalla legislazione italiana. Il dominio non è cambiato. L’esigenza cui si è cercato di dare una risposta è quella di garantire un utilizzo agevole dei contenuti. La nuova veste grafica, quindi, è stata realizzata in funzione delle esigenze del Comune. L’homepage presenta un menù a tendina sulla sinistra e tre macroaree che appaiono in una barra sulle foto che si aggiornano in refresh delle quattro frazioni del Comune di Camerota. Nella sezione “Aree tematiche” il cittadino ha la possibilità di seguire in prima persona le azioni amministrative divise per deleghe dei vari consiglieri e assessori.

“Dopo un anno e otto mesi circa di Amministrazione – sottolinea Domingo Ciccarino, delegato all’Innovazione Tecnologica e al Turismo – siamo riusciti ad ottenere anche questo risultato sempre nell’ottica della trasparenza e della visibilità di tutte le informazioni per il cittadino e di servizi aggiunti che prima non era possibile avere. E’ un passo verso la modernizzazione dell’Ente e un tassello in più che va ad aggiungersi al progetto di rendere la Casa Comunale un cubo di vetro al quale tutti possono affacciarsi praticamente in ogni momento della giornata“.

Nella sezione “Amministrazione”,invece, il cittadino ha la possibilità di conoscere gli amministratori con i dati anagrafici e i giorni e gli orari di ricevimento presso la sede comunale. Ogni profilo è accompagnato da un’immagine che ritrae il consigliere di maggioranza e di minoranza. All’interno della nuova piattaforma sono stati riportati tutti i contenuti presenti sulla vecchia applicazione, migliorando però la rintracciabilità e la ricerca. Con il nuovo portale si inserite nuove aree. Inoltre, diversi filtri consentono di affinare velocemente le ricerche, parametrandole sia alla data di pubblicazione sia al settore o all’argomento di pertinenza.

La terza macrovoce è “Vivere Camerota”. Un portale turistico ancora in fase di completamento. Una volta terminato, infatti, il turista avrà la possibilità di scoprire le magnifiche meraviglie e i luoghi da visitare con la possibilità di acquistare online il biglietto d’ingresso al sito o al museo prescelto.

“Con la pubblicazione del nuovo portale istituzionale facciamo un ulteriore passo avanti, nel segno dell’accessibilità e della modernizzazione degli strumenti di comunicazione online dell’Amministrazione – precisa Mario Salvatore Scarpitta, sindaco di Camerota – è tra gli obiettivi strategici di questa Amministrazione assicurare ai cittadini l’accesso agli atti che scandiscono l’attività istituzionale con la massima facilità e trasparenza ma anche l’interazione e i servizi utili al turista e agli operatori turistici del territorio“.

– Chiara Di Miele –