“Giovedì, durante un incontro presso il Ministero dell’Interno, il ministro Matteo Piantedosi e il Sottosegretario Nicola Molteni hanno espressamente affermato che non è in programma la chiusura di alcun Ufficio di Polizia e dei sette Reparti Prevenzione Crimine, tra cui quello di Potenza”.

E’ quanto affermato dal segretario provinciale del SAP – Sindacato Autonomo di Polizia, Angelo Di Pierri.

Come sottolineato, durante il 10° Congresso Provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia di Potenza, che ha visto la partecipazione del Segretario Generale Stefano Paoloni e del Dirigente sindacale Francesco Pulli, è stata trattata la problematica della chiusura del Reparto Prevenzione Crimine di Potenza e si è riusciti ad ottenere questo risultato.

Il sindacato da sempre è contrario alla chiusura degli Uffici di Polizia, sottolineando che “è fondamentale non avvenga nessun arretramento dal territorio poiché ciò significherebbe lasciare spazi alla criminalità. Si è trattato di una rassicurazione importante che serve sicuramente a rasserenare i poliziotti che sarebbero interessati alla mobilità forzata conseguente alla soppressione dei Reparti e i cittadini che non si vedranno privati di un importante presidio di sicurezza. Ringraziamo il Sottosegretario Nicola Molteni e il Governo per la vicinanza e il supporto per scongiurare la chiusura del Reparto Prevenzione Crimine di Potenza”.

