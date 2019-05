Il Presidente della Regione Basilicata incontra il Premio Nobel per la Pace, Muhammad Yunus

Il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi e la Rettrice dell’Università di Basilicata Aurelia Sole hanno incontrato oggi a Roma il Premio Nobel per la Pace, Muhammad Yunus.

L’incontro con Yunus, definito il “banchiere dei poveri“, è avvenuto presso la sede della FAO a margine di un convegno intitolato “Ricostruire la speranza”, l’Alleanza FAO – Premi Nobel per la Pace a due anni dalla sua costituzione.

Nel corso del breve ma intenso dialogo si è discusso delle iniziative in corso tra l’Ateneo lucano e la Fondazione Città della Pace per portare in Basilicata lo Yunus Social Business Centre. I Centri non-profit si occupano della divulgazione delle teorie del social business e offrono supporto strategico a privati ed istituzioni che vogliono metterlo in pratica.

“Confidiamo che l’economista e banchiere bengalese – ha dichiarato il Presidente Bardi – possa dedicare il proprio impegno scientifico e accademico per far crescere anche in Basilicata politiche economiche e sociali per la riduzione della povertà. Ho conosciuto una persona dell’alto valore civico che sicuramente darà un contributo prezioso per lo sviluppo di un’imprenditoria attenta all’impatto sociale e ai bisogni del territorio”.

A Yunus l’Università di Basilicata conferirà, nei prossimi mesi, la laurea Honoris Causa.

– Chiara Di Miele –