Il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, ha partecipato all’insediamento del Comitato Direttivo Nazionale UPI (Unione Province d’Italia), a cui è stato chiamato a far parte direttamente dal Presidente UPI, Michele De Pascale, presidente della Provincia di Ravenna.

L’incontro si è tenuto a Roma presso la Sala della Presidenza nella sede UPI di Piazza Cardelli.

All’ordine del giorno della prima seduta, tra gli altri punti in agenda, c’era la discussione sulla modifica della legge 56/2014 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni). Nel corso del vertice si è aperto il dibattito anche sul quadro finanziario degli investimenti delle Province per il triennio 2019-2021.

“La Provincia di Salerno – dichiara Strianese – ha un ruolo importante in UPI, siamo nel Comitato Direttivo, ma abbiamo anche la Vicepresidenza dell’UPI Campania. E sarò portavoce delle istanze dei nostri territori presso il Governo e il Parlamento. Con l’insediamento del Direttivo Nazionale, a fianco del Presidente Nazionale Michele De Pascale, abbiamo iniziato ad attivarci per risolvere l’emergenza finanziaria delle Province. Dobbiamo trovare le risorse per assicurare i servizi, per garantire la sicurezza nelle scuole e sulle strade. Lavoreremo per garantire ai cittadini servizi essenziali efficienti e senza spreco di risorse, in sinergia con le Regioni”.

– Chiara Di Miele –