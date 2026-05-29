Il Prefetto di Salerno Francesco Esposito, dopo le dimissioni presentate dal sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato, divenute irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione, ha disposto la sospensione del Consiglio comunale dando avvio contestualmente al procedimento per il suo scioglimento.

Per la provvisoria gestione dell’Ente è stato nominato Commissario prefettizio il Viceprefetto Anna De Luna.

Fortunato ha rassegnato le dimissioni lo scorso 6 maggio quando la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Lagonegro — Aliquote Guardia di Finanza e Carabinieri e la Stazione Carabinieri di Vibonati hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione a carico dell’ormai ex sindaco, in ordine al reato di concussione.

Articolo correlato:

6/5/2026 – Sindaco di Santa Marina indagato per concussione. Confermati i domiciliari per Giovanni Fortunato che si dimette