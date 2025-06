Sono 20 le località marittime italiane a Cinque Vele premiate da Legambiente e Touring Club Italiano per sostenibilità ambientale, turismo dolce, valorizzazione del territorio e tutela della biodiversità. Sono descritte nella Guida “Il mare più bello 2025” che indica anche 10 località di laghi a Cinque Vele.

Al secondo posto per il mare libero dall’overtourism c’è la cilentana Pollica, seguita da Nardò, in provincia di Lecce, dalla sarda Baunei (Nuoro) e da San Giovanni a Piro e Castellabate. Tutte hanno ricevuto le Cinque Vele.

A livello regionale la Sardegna si conferma anche quest’anno la regione con più realtà premiate (Cabras, San Teodoro, Santa Teresa di Gallura e Posada) seguita dalla Puglia con cinque comuni (Nardò, Otranto, Melendugno, Vieste e Gallipoli), dalla Toscana con quattro e da Liguria e Campania.

Da oltre vent’anni la Guida di Legambiente e Touring Club Italiano stimola e orienta le villeggiature di quanti preferiscono scegliere la propria meta estiva all’insegna della responsabilità e della qualità ambientale.

Le Vele, da 1 (punteggio minimo) a 5 (punteggio massimo), sono il vessillo assegnato ai comuni più meritevoli attraverso i dati raccolti da Legambiente. Un simbolo che testimonia non solo la purezza delle acque ma in generale la qualità ambientale e dei servizi offerti. Un quadro su quanto di buono fanno le Amministrazioni locali costiere lungo la nostra penisola per essere all’altezza delle sfide imposte dalla crisi ambientale planetaria.