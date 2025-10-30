Il “GAL per le scuole” è la nuova iniziativa promossa dal GAL Vallo di Diano che, al fine di sostenere percorsi didattici e progettuali in ambito ambientale, naturalistico, agricolo, faunistico/fitosanitario e climatico, intende assegnare in proprietà gratuita agli Istituti scolastici del Vallo di Diano (Primaria e Secondaria di I grado) attrezzature didattiche quali microscopi, centraline meteo e sistemi di coltivazione idroponica.

Questa ulteriore azione del GAL in favore degli alunni degli Istituti scolastici del Vallo di Diano fa seguito ad altri interventi realizzati e destinati sempre agli studenti del territorio: la fornitura di serre didattiche, la realizzazione di piccoli frutteti nelle scuole, l’organizzazione di incontri mirati a trasmettere conoscenza sulla biodiversità di questo territorio.

Le azioni che il GAL sta ponendo in essere in favore delle scuole sono volte a supportare concretamente metodologie didattiche attive, basate sull’apprendimento esperienziale e sull’apprendimento laboratoriale, in cui lo studente sia protagonista del suo percorso formativo.

“Auspichiamo una crescente connessione delle attività didattiche nei nostri Istituti con la componente naturalistica e culturale dei nostri luoghi, volta a infondere consapevolezza agli alunni del Vallo di Diano della straordinaria ricchezza della terra in cui vivono ed a stimolarne la conoscenza” fanno sapere dall’Ente.

Sul sito istituzionale del GAL è stato pubblicato l’Avviso con allegato modello di domanda. Si invitano pertanto le scuole del territorio interessate a compilare ed inviare richiesta a mezzo galvallodidiano@pec.it entro e non oltre il 22 novembre.