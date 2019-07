Il Comune di Teggiano, nell’ambito delle iniziative in favore di minori, offre a 100 bambini la possibilità di partecipare al campo estivo con attività ricreative, sportive e di socializzazione che si terranno alla Meta Sport di San Rufo, presso il Centro Sportivo Meridionale, dal 15 luglio al 26 luglio.

Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 11.30 sono organizzate attività che comprendono calcio, volley, basket, atletica leggera e tennis, mentre dalle 11.45 alle 12.45 si terrà il corso di nuoto. In occasione dell’ultima giornata del campo estivo, venerdì 26 luglio, le attività si svolgeranno di pomeriggio, a partire dalle ore 16.00, e comprenderanno gare di nuoto e minitornei delle varie discipline praticate. A seguire festa e buffet per tutti.

I partecipanti potranno usufruire anche del servizio quotidiano di navetta.

Possono essere ammessi i nati dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2013, residenti del Comune di Teggiano, ma potranno presentare domanda anche i non residenti, che saranno però ammessi solo nel caso in cui non si raggiungano le 100 domande da parte dei residenti. La richiesta di partecipazione va presentata da un genitore su apposito modello, entro e non oltre il 10 luglio, direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, con aggelati una copia del documento di identità e la ricevuta per versamento di 15 euro sul bollettino di c. c. p. n. 15085848 intestato a “Comune di Teggiano”, con la seguente causale: Iscrizione Campi Estivi Anno 2019 e nominativo del minore.

I moduli necessari all’iscrizione possono essere ritirati presso l’Ufficio Protocollo oppure scaricati dall’Albo Pretorio Online.

– Paola Federico –