Il Comune di Castellabate protagonista di un cortometraggio sulla sindrome di Alzheimer

Castellabate diventa set cinematografico e sarà lo scenario per il cortometraggio “Leto” della giovane regista Flavia Calabrese.

Il primo ciak è in programma per oggi, poi le riprese proseguiranno per tre giorni consecutivi. La protagonista del cortometraggio ha la sindrome di Alzheimer e la sua avventura è divisa tra i ricordi felici d’infanzia e la condizione più difficile della vecchiaia. Si tratta di una storia nata a San Marco perché, come motivato dalla stessa regista, legata al borgo cilentano perché meta abituale delle sue vacanze estive.

Un progetto, patrocinato dal Comune di Castellabate, che tratta il delicato e attuale tema della sindrome di Alzheimer.

“Il nostro territorio ispira sempre più spesso storie e diventa set privilegiato da molti registi – commenta il sindaco Spinelli – siamo lieti di ospitare ancora una volta una troupe e di collaborare alla buona riuscita di un progetto cinematografico che inoltre ci consente di supportare giovani emergenti e attori locali. Notizia recente è anche l’uscita, sulla prima rete televisiva tedesca, del film ‘Wenn Nicht, Dann Jetzt’ girato a Castellabate lo scorso anno, altro importante tassello per la promozione del territorio attraverso il piccolo e il grande schermo”.

– Claudia Monaco –