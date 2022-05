Il Club Napoli Sala Consilina ai 50 anni dell’Associazione Italiana Napoli Club. Vocca: “Una vera emozione”

Una delegazione del rinnovato Club Napoli Sala Consilina, guidata dal neo presidente Bruno Vocca, accompagnato per l’occasione da Gaetano Ferrari, Giuseppe Ragone e Pasquale Izzo, ha preso parte alla festa per i 50 anni dell‘Associazione Italiana Napoli Club (AICN) che si è svolta nella suggestiva Villa Domi sui Colli Aminei a Napoli.

Alla cerimonia hanno partecipato molti protagonisti che hanno fatto parte della storia del Club partenopeo. E’ intervenuto il presidente dei due scudetti e della Coppa Uefa, Corrado Ferlaino, e con lui altri volti che hanno contribuito a regalare le pagine più vincenti del sodalizio azzurro: lo storico capitano Peppe Bruscolotti, il baronetto di Posillipo Gianni Improta, Pasquale Casale, Vincenzo Montefusco, Raffaele Di Fusco, Massimo Rastelli e tante firme del giornalismo sportivo che hanno raccontato le gesta di questi campioni.

A fare gli onori di casa è stato il presidente Saverio Passeretti a cui Bruno Vocca nel suo intervento ha rivolto parole di ringraziamento per aver voluto anche il Club di Sala Consilina presente ai festeggiamenti: “Sono onorato in qualità di presidente di questo circolo sportivo di essere stato invitato a questa bella iniziativa per celebrare una data importante per la vita dei Club Napoli sparsi in tutta Italia, e noi siamo tra quelli più antichi presenti in Campania. E’ stata una vera emozione essere in questa speciale serata”.

In una giornata di festa con la presenza di tanti volti noti si è sentita l’assenza del Napoli calcio di oggi.