Il Campo scuola di Caggiano visita il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sala Consilina

Una giornata interessante è quella vissuta dai ragazzi del Campo scuola di Caggiano che, dopo la visita di ieri alla Caserma dei militari di Persano, oggi hanno raggiunto la Caserma del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sala Consilina.

La seconda edizione del progetto “Campi scuola-Anch’io sono la Protezione Civile”, promossa da Gopi-Anpas di Caggiano in collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile ha l’obiettivo di promuovere la cultura della Protezione Civile nelle nuove generazioni.

Anche quest’anno i ragazzi hanno l’opportunità di conoscere il proprio territorio e di proteggerlo ma soprattutto di incontrare Forze dell’ordine e Vigili del Fuoco, quotidianamente impegnati a tutelare e proteggere il territorio.

Infatti questa mattina i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina hanno ospitato i ragazzi e volontari del Campo scuola di Caggiano.

“Si tratta di una esperienza importante per i nostri ragazzi che hanno conosciuto le competenze dei pompieri e soprattutto hanno imparato a conoscere le attrezzature che utilizzano per intervenire in caso di pericolo e soccorso– racconta Andrea Grippo, responsabile della Gopi-Anpas di Caggiano – Ringraziamo il Caposquadra Luigi Morello e tutti i vigili presenti in Caserma per la cordialità nell’accoglienza e per averci accompagnati in questa esperienza meravigliosa”.

– Rosanna Raimondo –