La fine di un anno porta con sè i bilanci di quanto fatto negli ultimi 12 mesi e per le aziende questo è un periodo in cui si tirano le somme guardando però a quanto ci sarà da realizzare nei prossimi mesi.

Con Giuseppe Curcio, amministratore della Curcio Trasporti e Servizi di Polla, abbiamo tracciato un bilancio del 2025 che volge al termine, senza trascurare gli obiettivi futuri.

L’azienda, che ha solide radici a Polla, si occupa di stoccaggio merci e gestione pallet, di trasporti groupage e a carico completo, anche attraverso soluzioni combinate di trasporto stradale, ferroviario e marittimo, in Italia e in Europa.

Nel 2025 alle sedi di Polla, di Vedene in Francia e a quella in provincia di Reggio Emilia si è aggiunta una nuova sede in provincia di Pordenone.

Altra novità dell’anno che volge al termine è il deposito doganale nella sede di Polla: un’opportunità per stoccare merci provenienti dall’estero senza dover pagare dazi, accise ed IVA fino al momento in cui la merce in questione sarà consegnata alla destinazione finale.

Ai microfoni di Ondanews Giuseppe Curcio passa in rassegna azioni messe in campo, progetti futuri e sostenibilità.



-