Il 5 luglio si terrà nel centro di Sant’Arsenio “La Notte Gialla”, un evento straordinario dedicato all’agricoltura, al cibo di qualità e alle tradizioni locali.

La manifestazione, organizzata da Coldiretti Salerno e Campagna Amica, con il supporto del Comune e della Pro Loco, prevede un’intera serata all’insegna dei prodotti genuini, del folklore locale e dell’incontro tra cittadini, produttori e istituzioni con l’obiettivo di valorizzare l’identità agricola del territorio e sostenere le imprese.

Il programma prevede alle ore 18.30 l’Assemblea Coldiretti e la presentazione del progetto “Valore Terra”, presso l’Aula Consiliare. In piazza Pica, alle 19.30 si terrà il taglio del nastro del mercato contadino con vendita di prodotti e street food. Dalle 20.00 alle 24.00 animazione e folklore con musica, spettacoli e intrattenimento per tutte le età.

Durante l’evento sarà possibile aderire alla campagna di Coldiretti per dire basta ai prodotti importati spacciati per italiani. La petizione chiede di estendere l’obbligo dell’indicazione di origine in etichetta a tutti i prodotti alimentari commercializzati nell’Unione Europea per tutelare la salute dei consumatori e il reddito degli agricoltori. L’iniziativa, partita dal Brennero nell’aprile 2024, punta a raccogliere un milione di firme per una proposta di legge europea sulla trasparenza alimentare.

“’La Notte Gialla’ rappresenta un momento di festa ma anche di riflessione e valorizzazione del nostro territorio – dichiara l’Amministrazione comunale –. Insieme a Coldiretti e alla Pro Loco, vogliamo promuovere le eccellenze locali e creare occasioni di sviluppo, condivisione e partecipazione comunitaria”.